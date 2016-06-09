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Joe Biden'dan Binali Yıldırım'a taziye telefonu

Biden, Yıldırım’ı Türk-Amerikan ortaklığının önemine vurgu yapması ve liderliği nedeniyle kutladı

09 Haziran 2016 15:23

Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı telefon görüşmesinde İstanbul ve Midyat’taki terör saldırılarını kınadı.

Başkan Yardımcısı anlamsız şiddet eylemlerini sert bir şekilde kınadı ve iki lider terörle mücadelede iki ülkenin güçlü işbirliğinin devam edeceğini taahhüt etti.

Biden ayrıca Yıldırım’ı Türk-Amerikan ortaklığının önemine vurgu yapması ve liderliği nedeniyle kutladı.

Liderler ayrıca Kıbrıs’ta Ada’nın birleşmesi yönündeki çabalara da güçlü desteklerini bir kez daha yenilediler.

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