Joe Biden'dan AKP'li Galip Ensarioğlu'na: Sizdeki saçlar bende olsa, başkan adayı olurdum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 22 Ocak'ta Kürt meselesinin çözümüyle ilgili dört partinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda AKP'li Galip Ensarioğlu'na "Sizdeki o saçlar bende olsaydı, bu yıl başkanlığa aday olurdum" dediği öğrenildi. Hürriyet'te yer alan kulis haberde, toplantıda yer alan isimlerden AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun meselenin statü değil demokratikleşme meselesi olduğunu söylediği, Biden'ın, Miroğlu’na “Bunu her yerde söyleyin” dediği belirtildi.

Hürriyet'in bugünkü (14 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden iddialı bir siyasetçi. 1973 yılından beri Demokrat Parti’den Delaware senatörü. 2008’de siyasete başka bir kulvarda devam etmek istedi ve Demokrat Parti’de başkanlık yarışı için aday oldu. Ne yazık ki, daha 3 Ocak 2008 günü, Iowa önseçimlerinde hezimete uğrayarak adaylıktan çekildi.

O yılki seçimlerde Demokratların başkan adayı olarak ipi göğüsleyen Barack Obama da Biden’ı sağ kolu yaptı.

Biden, bu yıl ikinci dönemi biten Obama’nın yerine geçmek isteyen demokratların arasında yer almadı. Belli ki başkanlık hayalinden vazgeçmiş. Belki ilerleyen yaşı nedeniyledir. Belki de Hillary Clinton gibi güçlü bir aday karşısında kendisine pek şans tanımadı.

Ancak, 21-22 Ocak’ta İstanbul’a yaptığı ziyarette, bir Kürt siyasetçiye öyle bir espri yaptı ki, aday olmasa da başkanlık konusunun içinde bir ukde kaldığını açık etti.

'Sizdeki saçlar bende olsa...'

Olay, Biden’ın TBMM üyeleriyle buluşmasında yaşandı. HDP, AK Parti, CHP ve MHP’li vekiller 22 Ocak günü Biden ile yuvarlak bir masanın etrafında bir araya geldi. Biden, hepsinden Kürt sorununun nasıl çözülmesi gerektiğine dair görüşlerini dinledi. AK Partili Kürt milletvekilleri Orhan Miroğlu ile Galip Ensarioğlu, konuyu kendi pencerelerinden anlattılar.

Miroğlu, meselenin statü değil demokratikleşme meselesi olduğunu söyleyince, Biden, Miroğlu’na “Bunu her yerde söyleyin” dedi. Galip Ensarioğlu’na döndüğünde ise başka bir şeye yoğunlaştığı ortaya çıktı. Çünkü, Biden’ın “Sizdeki o saçlar bende olsaydı, bu yıl başkanlığa aday olurdum...” sözleri masadan kahkahaların yükselmesine yol açtı.

AK Parti’nin genç vekili Ensarioğlu’nun saçları gerçekten iddialı ama Biden’a başkanlık yarışını çağrıştırmasının altındaki neden Donald Trump olabilir. Malumunuz, ABD’deki başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin iddialı adayı Trump, sık sık saçlarıyla gündeme geliyor. Karikatürler, TV şovları, yorumcular en çok Trump’ın saçlarıyla ilgili espri yapıyor.