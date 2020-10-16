Joe Biden ve Kamala Harris, Koronavirüs testi pozitif çıkan insanlarla uçtu

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Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden ve iki numarası Kamala Harris'in beraber uçtuğu bazı kişilerin daha sonra yapılan testlerde Koronavirüs taşıdığı ortaya çıktı.

Başkan Yardımcısı adayı Harris, kendi seçim kampanyalarıyla bağlantılı iki kişide Covid-19 tespit edilince birkaç günlüğüne seyahat planlarını durdurdu.

Biden'ın kampanya yönetcisi Jen O’Malley Dillon, filyasyon çalışmaları hakkında dün bilgilendirildiklerini belirtirken Senatör Harris'in uçtuğu bir uçaktaki kabin memurunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktardı. Dillon, Biden'ın uçuşlarını organize eden şirketten bir yönetecinin de hastalığa yakalandığını bildirdi. Biden ile hastalanan yöneticinin beraber uçtuklarında da ayrı kapılar kullandıkları ve uçağın farklı bölümlerinde oturdukları bildirildi.

Dillon bahsi geçen kişinin yakın zamanda Biden ile hiç yakın temas halinde olmadığını söyledi.

Doktorların Biden'a karantinaya girmesine gerek olmadığını söylediği belirtildi.

Harris'in uçtuğu uçaktaki kabin memurunun yanı sıra kısa süre önce Koronavirüs testi pozitif çıkan iletişim direktörü de bulunuyordu.