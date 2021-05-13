Joe Biden: Rusya'nın boru hattına yönelik siber saldırıya karıştığına inanmıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırıya Rus hükümetinin karıştığına inanmadıklarını söyledi.

Söz konusu boru hattının dün akşam itibarıyla yeniden faaliyete geçtiğini anımsatan Biden, hattın hizmet verdiği pazarların çoğuna akaryakıt akışının başladığını ve tam kapasiteye ulaşılacağını belirtti.

Colonial Pipeline'nın daha önce tamamen hiç kapatılmadığına işaret eden Biden, hattın tamamen operasyonel olmasının biraz zaman alacağını ve bu süreçte bazı aksaklıkların olabileceğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Çekya, geçtiğimiz cumartesi günü 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Rusya ise iddiaları temelsiz ve absürd olarak nitelemiş, karşılıklılık esası gereği 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.