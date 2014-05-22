ABD Başkan Yardımcısı, KKTC'de Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti

Kıbrıs'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Lefkoşa'daki görüşme Eroğlu'nun diğer kabullerinden farklı olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı ek binasında gerçekleşti. Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı civarındaki yollar Biden görüşmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı civarına keskin nişancılar yerleştirilirken, görüşmenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı konutu önüne kırmızı halı serildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda KKTC güvenlik elemanlarının yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Biden ile adaya gelen korumalar da dikkat çekti. Görüşmenin yapılacağı bina bomba uzmanı köpekler tarafından arandı.

Eroğlu'ndan önce Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşen Biden, sabah saatlerinde de Kıbrıs'taki dini liderlerle buluşmuştu.

Lefkoşa'daki Rum Ortodoks Başpiskoposluğunda gerçekleşen buluşmaya aralarında Başpiskopos 2'nci Hrisostomos ve KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ın da bulunduğu din adamları katıldı. Biden Kıbrıs'taki temasları kapsamında daha sonra ise Rum lider Nikos Anastasiadis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda öğle yemeğinde buluştu.

Biden Türk ve Rum medyasında iki gazetede yayınlanan özel demecinde, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarıyla birlikte düşünüldüğünde, Kıbrıs’ın bölgenin lideri olacağını söyledi. Rum Politis ve KKTC’den de Kıbrıs gazetesinde yayınlanan demecinde, Kıbrıs sorunu dışarıdan müdahale ile çözemeyeceklerini bildiklerini vurguladı.

Ukrayna ve AB’nin gaz ihtiyacı

ABD Başkan Yardımcısı demecinde, Doğu Akdeniz’de bulunan yeni enerji kaynaklarının, AB’nin enerji ihtiyacına kilit noktadan katkıda bulunacağını ifade etti. Güney Kıbrıs’ın Ada’nın münhasır ekonomik bölgesinde doğalgaz kaynaklarını değerlendirme hakkı bulunduğuna dikkat çeken Biden, “Ayrıca, adanın kaynaklarını, bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde her iki toplum arasında adil şekilde paylaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Kıyı kaynaklarının müzakerelere engel olmaması gerekir. Eğer Kıbrıs, gençlerin iş bulabildiği ve geleceklerini kurabildikleri bir ekonomi istiyorsa, bunu sağlamanın en iyi yolu Kıbrıs sorununun çözümüdür” dedi.

Dini liderlerle başladı

Biden temaslarına Ada’daki dini liderlerle başladı. Lefkoşa Rum kesimindeki Başpiskoposluk binasındaki görüşmeye Rum Ortodoks kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Maronit Başpiskoposu Dr. Youssef Souif, Ermeni Başpiskoposu Varoujan Herkelian ve Latinlerin temsilcisi Papaz George Kraj katıldı. Bir saat görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Ancak Rum kaynaklar Biden’ın Başpiskopos ile bir süre Kıbrıs sorununun görüştüğünü duyurdu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında temaslarını sürdüren Biden dini liderlerin ardından Rumların ünlü lideri Başpiskopos Makaryos’un anıtına çelenk koydu ve askeri törenle karşılandığı Rum Başkanlık Sarayı’nda Anastasiadis’le buluştu. Görüşme heyetler arasında öğle yemeğinde de devam etti.

Eşi Jill Biden'a kültürel gezi

Joe Biden resmi temaslarını sürdürürken seyahatine eşlik eden eşi Jill Biden de Rum lider Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis’le Güney Kıbrıs’ın el işlemeleri ile ünlü Lefkara köyünü ziyaret etti. Jill Biden ayrıca Güney Kıbrıs’ın tarihi ve turistik yerlerini de gezdi.

Joe Biden BM denetimindeki ara bölgede Türk ve Rum sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluştuktan sonra KKTC’ye geçti ve yine yoğun güvenlik önlemleri altında Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüştü. Akşam ise Rum ve Türk liderleri BM yetkilileriyle birlikte ara bölgedeki yemek buluşturacak. Biden ve beraberindekiler bu akşam Ada'dan ayrılacak.