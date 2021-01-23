Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak konuştuğu ilk yabancı lider Kanada Başbakanı Trudeau oldu

T24 Dış Haberler

Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.

İki lider, Kuzey Amerika'da Koronavirüs pandemisiyle mücadelede iş birliği yapma kararı aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada konuşmada "ABD-Kanada ilişkisinin stratejik önemine de vurgu yapıldığı" belirtildi.

Telefon konuşmasında, iklim krizine de değinildiği ifade edildi. Biden ve Trudeau'nun kıtasal savunma ortaklığını da geliştirme kararı aldığı bildirildi.

İki lider gelecek ay tekrar bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.