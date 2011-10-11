Jobs'ın 'gittiğine' sevindi

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Steve Jobs'ın ölümüyle birlikte tüm teknoloji dünyası yasa boğuldu. Geçtiğimiz çarşamba günü, henüz 56 yaşındayken hayata gözlerini yuman Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs, bugüne kadar elde ettiği başarılarla anıldı.Milliyet'in derlediği habere göre 1980 yılında GNU projesiyle birlikte özgür yazılım akımını hayata geçiren Richard Stallman ise tamamen farklı bir görüşe sahip.Stallman, kişisel blog sayfalarında şu cümleleri paylaştı:"Steve Jobs, aptalları özgürlüklerinden ayırmak için üretilen bilgisayarların lideri Steve Jobs, öldü. Öldüğüne sevinmiyor, ancak gittiğine seviniyorum.Kimse ölmeyi hak etmiyor - ne Jobs, ne Bay Bill, ne de daha büyük kötülüklerden suçlu insanlar. Fakat hepimiz Jobs'ın insanların bilgisayar kullanımı üzerindeki kötü etkisinin sonlanmasını hak ediyoruz.Ne yazık ki onun yokluğunda da bu etki devam ediyor. Varislerinin, onun mirasını taşırken daha az etkili olmasını temenni edebiliriz."Stallman'ın özgür yazılımla ilgili hareketlerinden dolayı Steve Jobs hakkında bu şekilde düşündüğünü öğrenmek aslında çok da şaşırtıcı değil. Zira Apple'ın tüm ürünlerinde kullanılan işletim sistemleri, sadece firma tarafından yayımlanan veya onun aracı servisleri üzerinden kullandırılmasına firma tarafından izin verilen uygulama ve multimedya ürünlerine açık.Firma, iTunes veya App Store üzerinden yapılan satışları da sıkı kontrol ediyor, istediğini engelleyip istediğine geçit veriyor. Dolayısıyla Apple kullanıcısının tüketim davranışlarını bir şekilde kontrol ediyor ve satışlardan da büyük kar elde ediyor.