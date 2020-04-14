Joaquin Phoenix ve Robert De Niro'nun Joker'in provalarında tartıştığı aylar sonra ortaya çıktı

2019'un en çok beğenilen filmlerinden Joker'in yapım aşamasında Joaquin Phoenix ile Robert De Niro arasında tartışma yaşandığı, aylar sonra ortaya çıktı. Okuma provası sırasında yükselen tansiyonun, kısa sürede düştüğü aktarıldı.

GQ dergisinin iddiasına göre, filmin okuma provası sırasında Joaquin Phoenix ile Robert De Niro karşı karşıya geldi.

Çekimler başlamadan önce ekip, De Niro'nun şirketinde okuma provası için buluştuğu Phoenix'in provaya katılmayacağını söylediği belirtildi. Doğallıktan yana olduğunu belirten Phoneix, prova yapmanın kendini kısıtladığını savunarak katılmadı.

Bunun üzerine usta aktör De Niro, filmin yönetmeni Todd Phillips'e "Ona bir oyuncu olduğunu anlat. Burada olmak zorunda. Filmin tamamını duymak istiyorum. Ve bugün hepimiz duyacağız. Sadece okuma yapıyoruz" dediği ifade edildi.

Daha önce de aktörün çekimler sırasında sık sık seti terk ettiği, bu yüzden devamlılığın çok zor sağlandığına dair haberler çıkmıştı.

Parazit filminin tarih yazdığı Oscar gecesinde Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

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