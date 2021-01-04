Joao Pereira'dan Trabzonspor'a veda gibi paylaşım

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Joao Pereira'dan veda gibi bir mesaj geldi. Son haftalarda formasını Serkan Asan'a kaptıran tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşım takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi. Kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre oyuncu için teklif gelirse ayrılması için kolaylık sağlanacak.



Pereira'ın yaptığı paylaşım:

"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de, Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, Ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışları, inişlerin daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."