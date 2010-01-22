Jo' Galatasaray'da

T24 - Galatarasay, İngiltere Premier League takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Alves De Assis Silva (Jo) ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.





Manchester City takımının Brezilyalı oyuncusu Jo, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere Premier League takımlarından Manchester City takımı oyuncusu, Brezilyalı Joao Alves De Assis Silva ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Joao Alves De Assis Silva'ya hoşgeldin diyor, Sarı Kırmızı forma altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.



Öte yandan İngiltere'de kalan Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel'in transfer çalışmalarına devam ettiği ve yeni hedefin de Giovanni Dos Santos olduğu belirtildi.





JO'yu tanıyalım



Galatasaray, Milan Baros'un sahalara dönüşünün uzamasıyla forvet hattında ortaya çıkan açığı Manchester City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Jo ile kapatacak.



Brezilyalı forvet, uzun boyu ve atletik yapısının yanısıra, hızı, tekniği ve son vuruşlardaki becerisiyle ön plana çıkıyor. 1.89 boyundaki Jo, özellikle sol ayağıyla çektiği etkili ve isabetli şutlarıyla tanınıyor.



Asıl adı Joao Alves De Assis Silva olan 1987 doğumlu Brezilyalı oyuncu, futbol kariyerine Corinthians'ta başladı.



2003 yılında A takıma yükselen Jo, Corinthians'ta 2003-2005 yılları arasında forma giydiği 54 maçta 23 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.



Brezilyalı golcünün yıldızı ise 2005 yılında transfer olduğu ve 3 sezon geçirdiği CSKA Moskova takımında parladı.



Moskova ekibinde 53 karşılaşmada 30 gol atan Jo, 2008-2009 sezonunda 18 milyon Sterlin bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu.



Ancak Brezilyalı futbolcu Premier Lig'de uyum sorunu yaşadı. City formasıyla 9 karşılaşmada 1 gol kaydeden Jo, devre arasında Everton'a kiralandı.



Everton formasıyla 2008-2009 sezonun ikinci yarısında çıktığı 12 maçta 5 gol atan genç yıldız, bu sezon ise beklentilerin uzağında kaldı.



Premier Lig, Carling Cup ve Uefa Avrupa Ligi’nde çıktığı 24 maçta sadece 2 gol kaydeden Jo, Noel tatilinde kulübünden izin almadan Brezilya'ya gidince Everton ile arasındaki ipler koptu.



23 yaşındaki Brezilyalı yıldız disiplinsiz davranışları nedeniyle menajer David Moyes tarafından kadrodışı bırakıldı.



10 kez çağrıldığı Brezilyalı Milli Takımı’nda 3 golü bulunan Jo, bu sezon Everton'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giydiği için Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarında oynayamayacak.