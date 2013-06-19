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Politika

AKP'li vekiller tuvalette kavga etti

AKP'li iki vekilin kavgası diğer AKP'li vekillerin araya girmesiyle durduruldu

19 Haziran 2013 20:10

Hülya Karabağlı/ Ankara

 

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile İstanbul Milletvekili Kutalmış Türkeş Meclis’te iktidar partisi kulisinde bulunan tuvalette birbirine girdi. Vekilleri birbine düşüren olay Tayyar'ın dün akşam katıldığı televizyon programında 27 Mayıs ile ilgili sözleri oldu.

Kavganın, Şamil Tayyar’ın bir gün önce katıldığı televizyon programında MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’le ilgili yorumlarından kaynaklandığı öğrenildi. 27 Mayıs askeri müdahalesinden söz ederken bu müdahalenin gerekçelerinden birinin de Türkçe ezanın kaldırılması olduğunu savunan Tayyar, MHP’yi eleştirirken, o dönem Türkeş’in Milli Birlik Komitesi üyesi ve Başbakanlık Müsteşarı olmasına dikkat çekti.

Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş’in tepki göstermek amacıyla Tayyar’ı telefonla aradığı, ancak ulaşamadığı öğrenildi.  Türkeş'in, "Neden babam hakkında konuşuyorsun" sözü üzerine Tayyar, "Babam hakkında konuşmadım" dedi. 

AKP'li iki vekilin kavgası diğer AKP'li vekillerin araya girmesiyle durduruldu.

 

‘Arkadaşlar  bizi dışarı çıkardı’

 

Tayyar, gazetecilere tuvalette yaşananları şöyle anlattı:

Küfür ve fiziki müdahale olmadı. Beyaz TV'de dün Berhan Şimşek ile yaptığım programda Gezi Parkı olaylarını yorumlarken 'bu bir darbe girişimi' demiştim. 'Geriye doğru da anlattım, geçmişte de benzer şeyler yaşandı. 27 Mayıs 1927 askeri darbesinin gerekçelerinden biri de ezan yasağını Menderes ve arkadaşlarının kaldırmasıydı' dedim.

 

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