Jiyan muhabiri Hayri Tunç, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı

Sabah saatlerinde İstanbul'da gözaltına alınan Jiyan muhabiri Hayri Tunç çıkarıldığı mahkeme tarafından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Evrensel'in haberine göre, Jiyan muhabiri Hayri Tunç, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde evden çıktığı sırada sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

Gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Tunç, Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü.

Mahkemeye çıkarılan Hayri Tunç sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek 'örgüt propagandası yapma' iddiasıyla tutuklandı

Hayri Tunç'un Avukatı Ahmet Baran Çelik kararı gerekçesiz bir tutuklama olarak değerlendirdi Tunç, 2 ay önce de yapılan ev baskınında polisler tarafından gözaltına alınmıştı.