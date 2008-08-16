JİTEM’in uygulacısıydım

Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a götürülemeyen emekli Albay Arif Doğan (63), Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalp ve şeker hastası olan Doğan, mahkemeye oksijen tüpüyle birlikte getirildi. İfadesi sırasında insülin iğnesi de vurulan Doğan, “JİTEM’in dağlarda uygulayıcısıydım. Ergenekon’la alakam yoktur” dedi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile birlikte JİTEM’in kurucusu olarak bilinen Doğan, iki gün önce Birlik Mahallesi’ndeki evinden gözaltına alınarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul’a götürüldüğü belirtilen Doğan’ın, iki gündür Ankara KOM’da bekletildiği ortaya çıktı. Gözaltı süresi içinde Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edilen Doğan’a, kalp, şeker ve solunum yetmezliği bulunduğu ve herhangi bir araçla İstanbul’a götürülmesinin hayati tehlike arzettiğine dair sağlık raporu verildiği öğrenildi.



Oksijen tüpüyle getirildi

Doğan, dün mesai saatinin bitiminin ardından terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne getirildi. Solunum yetmezliği bulunan Doğan’ın oksijen tüpü de beraberinde getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınmadan mahkemeye sevk edilen Doğan, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Doğan hakkında, “Ergenekon terör örgütüne üye olmak, 6136 sayılı Yasa’ya muhalefet ve patlayıcı madde bulundurmak” suçlarından yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.



Silahları Sayın verdi

Doğan’ın, ifadesinde, “Ergenekon’la alakam yoktur. Ergenekon’u soruşturma aşamasında duydum. 21 yıl dağlarda görev yaptım. JİTEM’in de dağlarda uygulayıcısıydım” dedi.

Evinde ele geçen kalaşnikof marka tüfek ile bir adet toplu tabancayı, emekli olduktan sonra yasadışı DEV-SOL örgütü tarafından öldürülen Korgeneral Hulusi Sayın’ın verdiğini söyleyen Doğan’ın, “3 tane av tüfeğim vardır. 3’ü de ruhsatlıdır. 3 tane de tabancam vardır. İlkini mezun olduktan sonra diğerlerini de görev icabı aldım. Bu silahlar da ruhsatlıdır” dediği bildirildi.



Ümraniye’de bir gecekonduda ele geçirilen çok sayıda bombanın kime ait olduğu konusunda da çarpıcı bilgiler veren Doğan’ın, “Daha önce ele geçen bombalar Cem Ersever’e aittir. Bu bombalar Cem Ersever öldürüldükten sonra sürekli el değiştirmiştir” dediği öğrenildi.

Mahkeme çıkışında gazetecileri karşısında gören Doğan, “Beni donumla mı çekeceksiniz? Gelin konuşalım, çekmeyin oğlum. ‘Evinde bombalar çıktı’ yazanın, o bombaları gö...ne sok..rım. Şimdi ne yazacaksınız?” diye tepki gösterdi.



Depodan gizli belgeler çıktı

Bu arada, JİTEM’in kurucusu olduğu iddia edilen Doğan’ın Beykoz Çavuşbaşı’nda kiraladığı emlak ofisi içindeki depoda 2 kalaşnikof, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, bin adet mermi ve bin adet boş kovanın yanı sıra çok sayıda “gizli” ibareli belgenin ele geçirildiği öğrenildi. Doğan’ın olası bir operasyonda ele geçmemesi için evinde bulunan askeri mühimmat ve belgeleri, 3 ay önce buraya taşıdığı iddia edildi. Ele geçen belgeler arasında Arif Doğan’ın görev yaptığı dönemde yaptığı yazışmaların fotokopileri, askerlik ve sonrasında ilişki kurduğu kişilerle ilgili tuttuğu notlar da bulundu. Emlak ofisinin sahibi 2 kişinin de sorgusunun sürdüğü belirtildi.



Operasyon bombaların bulunmasıyla başladı

Ergenekon operasyonu Haziran 2007’de Ümraniye’deki gecekonduda 27 adet el bombası bulunmasıyla başlamıştı. Bombaların sahibi olduğu iddia edilen emekli Astsubay Oktay Yıldırım ile emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin tutuklanmıştı. Operasyonun sonrasında aralarında emekli orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon, emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile İP lideri Doğu Perinçek’in de bulunduğu 58 kişi tutuklanmıştı.







