Jitem artık terör örgütü!

Diyarbakır Bölge Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılığı, Silopi'de 1993-1995 arasında işlenen 32 faili meçhul cinayetle ilgili, 15 JİTEM elemanı için müebbetlik suçtan soruşturma başlattı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Verimli köyünde korucu olmayı reddeden aşiretin ileri gelenlerinden 'İzzet' adlı kişi Uzman Çavuş Cengiz Sonay tarafından öldürüldü, olay PKK'ya mal edilince köy halkı buna tepki olarak PKK'ya karşı korucu oldu. HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış ile Ebubekir Deniz, 2 uzman çavuş tarafından öldürüldü. Yine Abdullah Ferhanoğlu adlı köylü, Uzman Çavuş Cengiz Sonay tarafından öldürülüp cesedi köprü altına atıldı. Silopi'de oğulları örgüte katılan Ayşe adlı kadın ile kocası Silopi İlçeJandarma Komutanlığı emrindeki araçla evinden alınıp, işkence edilerek sorgulandıktan sonra Birlik köyünde Uzman Çavuş Cengiz Sonay tarafından kurşuna dizilerek öldürüldü. PKK'ya katılan Hacı'ya ise anne ve babasının PKK tarafından öldürüldüğü haberi ulaştırıldı. Bunun üzerine Hacı teslim oldu. Habur Gümrük Kapısı'nda araç alım-satım işleriyle uğraşan Sperti Aşireti'nden Mehmet Tayboğa ile Ahmet Şayık, Habur'dan Silopi'ye doğru giderken Uzman Çavuş Cengiz Sonay beyaz renkli Toros marka araçla her ikisinin önünü kesti ve "İstediğim parayı neden getirmediniz" dedi. Ahmet Şayık 5 bin Alman markı verebileceğini söyledi, Mehmet Tayboğa ise para veremeyeceğini söyledi. Her ikisi Sonay'ın kullandığı araçla jandarma komutanlığına götürüldü. Araç ise İbrahim kod adlı PKK itirafçısı tarafından ateşe verildi. Tayboğa ile Şayık sorgulandıktan sonra öldürüldü. Çalışkan köyü muhtarı Nadir Mete, Cengiz Sonay ile itirafçı İbrahim tarafından köyden kaçırıldı. 3 gün sonra Siirt-Şırnak Karayolu'nda cesedi bulundu. Silopi'nin Görümlü köyündeki taburun bahçesinde 6 köylü Görümlü Tabur Komutanı Binbaşı Zekeriya Öztürk'ün emriyle kurşuna dizildi. Kuzey Irak'a gitmek isteyen Halil Birlik ile Mehmet Bilgiç Habur Sınır Kapısı'nda Özel Kuvvetler Komutanı Mete adlı Binbaşı ile Uzman Çavuş Cengiz Sonay ve JİTEM tetikçisi 'Reşo' kod adlı Ramazan Altay tarafından gözaltına alındı. 2 kişiden bir daha haber alınamadı. Kerkük doğumlu Türkmen Veli adlı kişi Silopi'de Cengiz Sonay tarafından gözaltına alındı ve ertesi sabah Veli'nin cesedi bulundu. Özgen köyü ağası 60 yaşındaki Süleyman Soysal, Hac dönüşü köy yolunda uzman çavuş Cengiz Sonay tarafından gözaltına alındıktan sonra kayboldu. Silah kaçakçısı 2 Iraklı yakalanıp jandarmaya teslim edildi. Her ikisi de işkenceyle öldürüldü. Kortik köyünde Hasan Ergül adlı köylü, Hasan ve Koçero Saluci adlı korucular ile Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından gözaltına alındı, işkenceyle öldürüldü. Balveren köyünde PKK'ya yardım ettiği öne sürülen bir kişi, Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün talimatıyla Ali Kemal adlı uzman çavuş tarafından takibe alındı. Kuzey Irak'a kaçan kişi, Levent Ersöz'ün "Türkiye'ye getirin" talimatı üzerine önce Silopi, sonra da Kızılsu Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Bu kişinin elleri ve ayakları bağlanıp, öldürüldü.