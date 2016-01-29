JİTEM ana davası ile Musa Anter davası birleştirildi

Yargıtay, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda JİTEM ana davası olarak, bilenen dosyanın Ankara’da görülen Musa Anter cinayetine ilişkin dosya ile birleştirilmesine karar verdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Yargıtay, iki dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirtti. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1990’lı yıllarda işlenen fail meçhul cinayetlere ilişkin olarak aralarında ‘Yeşil’ Kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da bulunduğu 16 sanık hakkında, ‘cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak’ ve ‘birden fazla kişiyi öldürmek’suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kamuoyunda ‘JİTEM ana davası’ olarak bilenen dosyaya ilişkin yargılama sürerken mahkeme, geçen haziranda, dosyanın güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledilenMusa Anter cinayetine ilişkin dava dosyası ile birlikte görülmesine karar verdi. Anter cinayeti davasına bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebe olumsuz yanıt verdi. İki mahkeme arasında ortaya çıkan görüş ayrılığı üzerine dosya, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay JİTEM ana davasının, Musa Anter cinayetine ilişkin dava dosyası ile birlikte yürütülmesinde yarar görüldüğü gerekçesiyle dosyalarına birleştirilmesine ve davanın Ankara’daki mahkemede görülmesine oy birliği ile karar verdi.