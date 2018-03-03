"Jip'ten jet sosyetesine yükseldiği söylenen ‘iktidar' kodamanlarından hâlâ haber alınamıyor"

Forbes Türkiye, bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Karar yazarı Akif Beki, listeyi değerlendirirken, "Jip sosyetesinden jet sosyetesine yükseldiği söylenen ‘iktidar’ kodamanlarından hâlâ haber alınamıyor. Bu yılın listesi de çıktı ve yine kayda değer bir değişiklik yok" dedi.

Beki'nin "Ben sıkıldım, ‘en zenginler’ listesi sıkılmadı" başlığıyla (3 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Elim gitmiyor, şehit cenazeleri toprağa verilirken sadece buna değil, hiçbir konuya gitmiyor elim.

Yine de sıra savmak için yazıyorum, canım bugün yazmak istediğinden değil.

9 yıldır bozmadım alışkanlığı. Her mart başında Forbes dergisi ‘en zengin 100 Türk’ listesini açıklıyor. Ben de yandaşlık kontenjanından kulübe katılan var mı diye bakıyorum.

Ama benzer şeyler yazmaktan bana gına geldi, listeye gelmedi. Ne sıkıldı, ne yoruldu aynı tipte çıkmaktan...

Adet yerini bulsun diye yazdığım son yazılarda, ‘AK Parti kodamanları için kayıp ilanı’ bile verdim.

‘Geçen sene patronlar kulübünde bulunamamışlardı, bu sene de yoklar’ gibi cümleleri çok kurdum.

Jip sosyetesinden jet sosyetesine yükseldiği söylenen ‘iktidar’ kodamanlarından hala haber alınamıyor.

Bu yılın listesi de çıktı ve yine kayda değer bir değişiklik yok.

Bir ara milyarder sayısı 44’ten 25’e düşmüştü, sonra 31’e yükseldi, şimdi 9 milyonerin daha terfisiyle dolar milyarderi sayımız 40’a ulaşmış.

Fakat hala 44’ün altında seyrediyor...

En tepedekilerin toplam mevcudundaki erime tam telafi edilemediğine göre, bir kısmı kaybettiklerini yerine geri koyamamış olmalı.

İlk 100’ün toplam serveti 100 milyar doların az üstündeydi, son bir yılda 18 buçuk milyar dolar daha artarak 120 milyar dolara yaklaşmış oysa.

Çenelerini yormaktan başka züğürtlerimize ne ifade eder, siz takdir edin...

Hep aynı kalantorlar, hep eski varsıllar...

Gizlisini, kayıtdışısını bilmem. Fakat iktidara yaslanarak palazlananlardan kaymak tabakasına sonradan sıçrayan, alt sınıflardan süper lige yeni atlayan ‘kayıtlı ve kayrılmış’ zengin, mumla arasanız bulunmuyor.

Ortadaki ensesi kalınlar, her devrin zenginleri.

***

Yok her iktidar kendi zenginlerini üretirmiş, yok büyük servet iktidarlarla birlikte bir miktar el değiştirirmiş...

Bu dönem, vaktiyle az çok yükünü tutan eskinin kalburüstü aileleri servetlerini katladı.

Sıralamada yer değişiklikleri dışında başka da bir değişiklik ya da geçişkenlik gözlenmiyor.

Paraya para demeyenler, yine aynı ağızlar. Sayılamayacak çok para, yine aynı ellerde dönüp dolaşıyor, bu bir...

Bir de yurt dışı yatırım kaleminden dışarıya servet çıkışı artmış görünüyor. Ufak ufak sıvışıyor gibi yağlı dünyalık, kaçış demeyelim de bir taşınma hali var, bu da etti mi size iki.

Klasik finalimize bağlayalım...

‘Büyük sermaye el değiştiriyor diye uykusu kaçanlar müsterih olsun.

El değiştirmiyor fakat usul usul yer değiştiriyor, ülke değiştiriyor, çaktırmadan göçüyor...’

Servet transferi yaşanıyor ama servetine servet katan sınıfların korktuğu şekilde değil. Para babaları yine aynı, listedeki yerleri taşınmaz olarak duruyor.

Kayıp kaçak var mı, ayrı konu. Fakat liste üzerinde sonradan görme zenginler türemiyor, gerisi yalan.