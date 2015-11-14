JİNHA muhabirleri gözaltına alındı

JİNHA muhabirleri Öykü Dilara Keskin ve Ceren Karlıdağ Alman ve İngiliz konsoloslukları önünde yapılan protesto eylemini takip ettikleri sırada gözaltına alındı.

DİHA’nın haberine göre, İstanbul'da, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun (SGDF) üyeleri Antalya'da yapılacak G-20 zirvesini ve Silvan'daki sokağa çıkma yasağını Alman ve İngiliz konsoloslukları önünde protesto etti. Silvan'da yaşananları da protesto eden eylemciler, daha sonra Alman Konsolosluğu binasına kırmızı boyalı yumurtalar attı. Ardından, gençler ve polis arasında arbede çıkmasıyla polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada, çekim yapan JINHA muhabirleri Öykü Dilara Keskin, Ceren Karlıdağ da gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Karaköy Polis Karakolu'na götürüldü.