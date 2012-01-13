Jimnastikte Göksu'nun tarihi başarısı

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Federasyon başkanı Örsel'in görüşleri



Alınan bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 2012 Londra Olimpiyatları Artistik Cimnastik eleme müsabakalarında 96 sporcuyla mücadele eden Göksu Üçtaş, ilk 30 sıraya girenlerin vize alacağı müsabakalarda başarılı bir performansın ardından kendine 23'üncü sırada yer buldu. Bu sonuçla birlikte Üçtaş, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.Sonuçların açıklanmasının ardından sevincini antrenörü Mergül Güler ile paylaşan Üçtaş, yaptığı açıklamada, "Şu an yaşadığım mutluluğu anlatmam olanaksız. Beklediğimden daha iyi bir performans sergiledim. 2012 olimpiyat oyunlarına katılacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu, Türk cimnastik tarihinde bir ilk oldu. Bu ilki başarmanın gururunu yaşıyorum. Şimdi olimpiyatlara kadar daha sıkı çalışıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Atilla Örsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan büyük bir mutluluğun olamayacağını belirterek, "Bu çocukların küçüklüklerinden bu yana adım adım yetiştiklerini, büyüdüklerini görmek, başarılarını izlemek beni çok mutlu etti. Cimnastik tarihinde bir ilki başaran sporcumuzu gönülden kutluyorum" diye konuştu.Göksu Üçtaş'ın elde ettiği bu başarının ardından onun arkasından yetişen küçük sporcuların kendilerine güvenlerinin geleceğini ve Türk cimnastiğini gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını öne süren Örsel, şunları söyledi:"Göksu sadece iyi bir sporcu değil, aynı zamanda eğitim hayatını çok iyi sürdüren güzel bir evladımız. Çok gurur verici bir başarı elde etti hem ülkemiz hem de federasyon için. Ben çifte mutluluk yaşıyorum. Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. 2012 olimpiyatlarında hem üye olarak bulunmak hem de bir Türk sporcumuzun orada bulunması çifte mutluluk yaşatacak."Atilla Örsel, Üçtaş'ın cimnastikte olimpiyatlara katılacak tek Türk sporcu olacağını anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:"Ümit Şamiloğlu vardı, ancak o sakatlandı. Eminim o da çok sevinmiştir Göksu'nun bu başarısından dolayı. Göksu ve antrenörü Mergül Güler'e, olimpiyatlara kadar İtalya ya da ABD başta olmak üzere mutlaka yurt dışında antrenman yapma fırsatı sağlayacağız."