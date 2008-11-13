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Kültür-Sanat

Jimi Hendrix'in davulcusu öldü

1960'lı yılların ünlü müzisyeni Jimi Hendrix'in davulcusu Mitch Mitchell, 62 yaşında öldü.

13 Kasım 2008 02:00

Jimi Hendrix'in resmi internet sitesindeki habere göre, ABD'nin kuzeybatısındaki bir otelde ölü bulunan Mitchell, doğal nedenlerden hayatını kaybetti.

İngiliz asıllı Mitchell, "The Jimi Hendrix Experience" grubunun hayattaki son üyesiydi.

"The Jimi Hendrix Experience", Jimi Hendrix, Noel Redding ve Mitch Mitchell'den oluşuyordu.

"Are You Experienced" ve "Electric Ladyland" gibi rock tarihinin önemli albümlerine imza atan grubun gitar-vokalisti Jimi Hendrix, 1970'te 27 yaşında ölmüştü. Grubun diğer üyesi basçı Noel Redding de 2003'te 57 yaşında hayatını kaybetti.

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