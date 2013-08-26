Jim Rogers: TCMB piyasayı beklesin

ABD Merkez Bankası FED'in varlık alım programı ve piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin soruları yanıtlayan ünlü yatırımcı Jim Rogers, Türkiye'nin yaşanacak değişimlerden çok etkileneceğini belirtti ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nin acele hareket etmektense piyasayı izleyerek beklemesi gerektiğini söyledi.

'FED parasal genişlemeye bir gün dur diyecek'

cnbce.com'da Yüksel Göçmez'in sorularını yanıtlayan Rogers, Fed’in parasal genişlemeyi ne zaman azaltacağıyla ilgili olarak, “Resmi bir açıklama gelmemesine rağmen para musluklarının kısılacağına inanılıyor. Fed’in parasal genişlemesi bir gün son bulacak. Şu anda net bir zaman veremezsek de bir gün bitecek. Eylül ayında da olabilir başka bir zaman da olabilir. Önemli olan piyasaların para musluklarının bir daha akmayacağına ne zaman alışacağı. Asıl sorun merkez bankalarının para basmayı durdurmasına piyasaların nasıl tepki vereceği” dedi.

Çıkışlar 1-2 yıl sürebilir

Rogers, gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışlarının 1-2 yıl sürebileceğini öngördü.

Yatırımcıların cari açığı olan ülkelere yönelik endişeleri bulunduğunu söyleyen Rogers, küresel ekonomide cari açığı yüksek tüm ülkelerin para birimlerinin bu süreçten etkileneceğini kaydetti.

Türkiye etkilenecek

Rogers Türkiye'ye ilişkin ise; “Türkiye ciddi cari açık sorunu olan bir ülke. Yatırımcılar sermaye çıkışlarıyla Türkiye’nin cari açığını finanse etmekte zorlanacağını düşünecek. Türkiye’ye bakış da bu yönde olacak. Türkiye bu süreçten etkilenecek. Ama sadece Türkiye değil tüm ülkeler para musluklarının kısılmasından ciddi sarsılacak.” dedi.

TCMB beklemeli

TCMB’nin doların TL karşısındaki yükselişiyle ilgili olarak ne yapması gerektiği yönündeki soruya Rogers, “Hiç bir şey yapmadan piyasayı beklemeli. Piyasanın dolar/TL'de hangi seviyeyi uygun gördüğünü beklemeli. Bu durumda para birimlerini seviyesine piyasa karar verecek” şeklinde yanıt verdi.

Altın bir süre daha yükselir

Altın tahminleriyle de öne çıkan ünlü yatırımcı, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükseleceğine inandığını söyledi.

Altına yatırım yaptığını söyleyen Rogers, “Şu anda altın almıyorum ama önümüzdeki dönemde yükseleceğine inanıyorum. Ama hiçbir şey belli olmaz. Belki de bir İspanya iflası ya da benzer büyüklülükte bir gelişme yaşanacak ve de her şey tersine dönecek. Ama bir süre daha yükseleceğine inanıyorum” dedi.