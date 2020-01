Jim Carrey ve Jeff Daniels 19 yıl sonra birlikte

Jim Carrey ve Jeff Daniels 'Dumb And Dumber'ın devamı niteliğindeki 'Dumb and Dumber To' için 19 yıl sonra tekrar kamera karşısına geçti.

İkili, Farelly kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği hit film 'Dumb and Dumber' için ilk kez 1994 yılında birlikte kamera karşısına geçmişti.

Film setindeki ilk görüntülerini hayranlarıyla Twitter hesapları aracılığıyla paylaşan aktörler, Harry ve Lloyd isimleriyle tekrardan izleyiciyle buluşmayı planlıyorlar. Usta aktörlerin paylaştıkları fotoğraflar arasında, Jim Carrey’nin yazdığı çocuk kitabıyla beraber verdikleri bir poz da bulunuyor.

Jeff Daniels, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Emmy Ödül Töreninde 'The Newsroom' dizisiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

İkilinin devam filmi 'Dumb and Dumber To'nun 2014 yılında vizyona girmesi bekleniyor.