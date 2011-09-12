-Jiletle boğazı kesilen kadın yaralandı ZONGULDAK (A.A) - 12.09.2011 - Zonguldak'ta sigara içmek için evinden dışarı çıkan kadın, kar maskeli olduğu iddia edilen kişi tarafından jiletle boğazından yaraladı. İddiaya göre, Tepebaşı Mahallesi'nde eşi evde olmadığı sırada sigara içmek için sokağa çıkan iki çocuk annesi İlknur K. (32), kar maskeli biriyle karşılaşınca çığlık attı. Bunun üzerine İlknur K'ya saldıran kişi, kadını boğazını jiletle yaralayarak kaçtı. Çocuklarının durumu komşularına bildirmesi üzerine İlknur K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğazına dikiş atıldığı öğrenilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın duyulması üzerine mahalle sakinleri ellerinde sopalarla, polis ekipleriyle birlikte verilen eşkal doğrultusunda zanlıyı arama çalışmalarına katıldı. Mahalledeki ormanlık alanda ve metruk binalarda yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bazı vatandaşların da evlerinin önünde sopalarla nöbet tuttuğu görüldü. Mahalle sakinlerinden Cafer Yılmaz, AA muhabirine, Ramazan Bayramı arifesinden itibaren mahallede kar maskeli birinin görülmeye başlandığını belirterek, ''Evlerimizin önünde nöbet tutuyoruz. Bu kişinin ne amaçla mahallede dolaştığını bilmiyoruz. Tedirginiz, çocuklarımız korkuyor'' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.