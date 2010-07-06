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Jet skiyi inceleyen Bakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde incelemelerde bulundu.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde incelemelerde bulundu



Bakanlığına bağlı kurumlarda incelemelerde bulunmak için Isparta'ya gelen Bakan Demir, Isparta kent merkezindeki incelemelerinin ardından Isparta Valisi Ali Haydar Öner ve beraberindeki heyetle Eğirdir, Senirkent ve Uluborlu ilçelerine ziyaretlerde bulundu.

Ardından Yalvaç'a geçen Bakan Demir, Taşevi Halk Plajını ziyaret etti. Yalvaç Kaymakamı Nevzat Taşdan'dan plaj hakkında bilgiler alan Demir, daha sonra Ak Parti Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt'la göl kıyısında bulunan su kızağına (jet ski) binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Plajda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Demir, Yalvaç'tan ayrıldı.



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