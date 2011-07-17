-JET SKİ SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI WEİTENEGG (A.A) - 17.07.2011 - Avusturya'nın Melk bölgesinde yapılan jet ski Avrupa Şampiyonasında kontrolsüz kalan bir jet skinin seyircilerin arasına dalması sonucu biri çocuk, dört kişi ağır yaralandı. Tuna nehri kıyısında oluşturulan gölde yapılan şampiyonanın bugünkü yarışları sırasında jet ski pilotlarından birinin suya düştüğü ve kontrolsüz kalan jet skinin son sürat seyircilerin arasına dalarak dört kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu bildirildi. Ağır yaralı biri çocuk dört kişinin olay yerine gelen ilk yardım helikopteriyle hastahaneye kaldırıldığı belirtilirken sağlık durumları hakkında kesin bir bilgi verilmedi. Yetkililer, beklenmedik kazaya rağmen yarışların devam edeceğini bildirdi.