'Jet imamlara' uyarı

Nevşehir İl Müftüsü Süleyman Aktaş, imamları çok kısa veya çok uzun sürelerde teravih namazı kıldırmamaları konusunda uyardı.



Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelindeki camilerde görevli imamlara ayrı ayrı tebligatta bulunduklarını ve onlardan 20 dakikadan az, 1 saatten fazla sürede teravih namazı kıldırmamalarını istediklerini belirtti.



Halk arasında “Jet imam” olarak adlandırılan bazı imamların teravih namazını çok kısa sürede kıldırdıklarını ifade eden Aktaş, şunları söyledi:



“Cami imamlarımıza teravih namazını hızlı kıldırmasınlar diye ayrı ayrı tebligatta bulunduk. Teravih namazını 20 dakikadan daha az sürede kıldırmamalarını istedik. Ramazan ayına mahsus olan yatsı namazlarından sonra kılınan 20 rekatlık teravih namazının hızlı kılınması için bazen cemaat bazı genç imamları teşvik ediyor. Bazı durumlarda da imamlar çok uzun sürelerde namaz kıldırıyor. İmamlarımızdan teravih namazını 1 saatten fazla sürede kıldırmamalarını da istedik.”



Teravih namazını kılmak için camilere giden cemaate de iftarda fazla yemek yememeleri tavsiyesinde bulunan Aktaş, vücudun uzun süre aç kalması nedeniyle, iftarda bir anda çok fazla yemek yenmesinin rahatsızlığa yol açabileceğini ve bu durumda teravih namazının rahat kılınamayacağını sözlerine ekledi.



