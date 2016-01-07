T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jet Fadıl'ın Maldivler projesine el konuldu

Jet Fadıl, 22 Aralık'ta Caprice Gold projeleri yatırımcılarını dolandırmaktan tutuklanmıştı

07 Ocak 2016 13:32

Caprice Gold Bayrampaşa ve Caprice Gold Maldivler projelerinde yatırımcıları 'dolandırmaktan' 22 Aralık 2015’te tutuklanan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün, Maldivler projesine el konuldu.

Milliyet’in haberine göre Akarsu Holding ve ortağı Maldivli ADK Akarsu Fadıl Akgündüz’e ait olan hisseleri vermeyeceklerini belirterek hakkında dolandırıcılıktan dava açtı. Akarsu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eren Akarsu, Maldivler’deki adayı Akgündüz’e kiraladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Adayı ortağımızla beraber işletilmesi ve üzerinde yer alan inşaatın tamamlanması için Fadıl Akgündüz’e kiraladık. Ancak o kadar kişiye tatil sattığını iddia eden Akgündüz, adada inşaatı tamamlamak bir yana ‘çivi’ bile çakmadı. En ufak bir ödeme yapmadı. Sözleşmede imzalanan şartlar gereği anlaşmayı iptal edeceğiz.”

 

İmzalar dün atıldı

Bu açıklamadan 1 yıl sonra da konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Akgündüz ile davalık olan şirket; Maldivler’deki tesisi, ADK Singapur’a devredip sözleşme imzaladı. İmza törenine Maldivler Turizm Bakanı Moosa Zameer, ADK’nın sahibi Ahmed Nashid ve Singapurlu firma yetkilileri katıldı.

ETİKETLER

jet fadılcaprice oteldolandırıcımaldivlerproje

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24