Jet Fadıl'ın Maldivler projesine el konuldu

Caprice Gold Bayrampaşa ve Caprice Gold Maldivler projelerinde yatırımcıları 'dolandırmaktan' 22 Aralık 2015’te tutuklanan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün, Maldivler projesine el konuldu.

Milliyet’in haberine göre Akarsu Holding ve ortağı Maldivli ADK Akarsu Fadıl Akgündüz’e ait olan hisseleri vermeyeceklerini belirterek hakkında dolandırıcılıktan dava açtı. Akarsu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eren Akarsu, Maldivler’deki adayı Akgündüz’e kiraladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Adayı ortağımızla beraber işletilmesi ve üzerinde yer alan inşaatın tamamlanması için Fadıl Akgündüz’e kiraladık. Ancak o kadar kişiye tatil sattığını iddia eden Akgündüz, adada inşaatı tamamlamak bir yana ‘çivi’ bile çakmadı. En ufak bir ödeme yapmadı. Sözleşmede imzalanan şartlar gereği anlaşmayı iptal edeceğiz.”

İmzalar dün atıldı

Bu açıklamadan 1 yıl sonra da konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Akgündüz ile davalık olan şirket; Maldivler’deki tesisi, ADK Singapur’a devredip sözleşme imzaladı. İmza törenine Maldivler Turizm Bakanı Moosa Zameer, ADK’nın sahibi Ahmed Nashid ve Singapurlu firma yetkilileri katıldı.