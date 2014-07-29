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Jet Fadıl'ın 170 milyon dolar topladığı Maldivler projesi iptal

'Maldivlerde erkek kadın ayrı tatil projesi' sloganı ile 60 bin kişiden para toplayan Fadıl Akgündüz'ün proje için ödeme yapmadığı ortaya çıktı

29 Temmuz 2014 14:39

"Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz "Maldivler'de Müslümanlara özel ada" projesinin iptal olduğu ortaya çıktı. Projenin ortağı Abdurrahman Akarsu, "Fadıl Akgündüz 60 bin kişiden 170 milyon dolar topladı. Biz de ödemeleri yapmadığı için sözleşmeyi feshettik. Dolandırıcılık davası açacağız" dedi.

Posta'da yer alan habere göre Akgündüz, Avrupa'daki Türkler'den "Siirt'te otomobil fabrikası kuracağım" diye topladığı paralarla planladığı projesini gerçekleştirememişti. İstanbul Beylikdüzü'nde 600 dairelik konutu teslim edemedi ve binlerce kişi mağdur oldu. Jet Fadıl, son olarak da İstanbul Bayrampaşa'daki İslami devre mülk otel Caprice Gold'u hâlâ teslim etmedi.

 

170 milyon dolarlık yeni vurgun

 

İstanbul'daki reklam panolarını 'Maldivlerde Müslümanlar'ın özel adası oluyor' afişleriyle donatan Fadıl Akgündüz, günlüğü 99 Avro'dan bu projenin satışına başlamıştı. Posta gazetesinin haberine göre, projenin Mayıs ayı sonunda iptal olduğu ortaya çıktı.

 

Dolandırıcılık davası açılıyor

 

Projeye, Maldivler'deki ADK Grup adlı şirket ile birlikte ortak olan Abdurrahman Akarsu, "10 bin liraya satılması gereken yerleri para toplamak için bin liraya sattı. Para topladı ama bize olan yükümlülüklerini yerine getirmedi. Mahkeme kanalıyla sözleşmeyi feshettik. Ada ile artık Fadıl Akgündüz'ün ilgisi yok. Dolandırıcılık ve tazminat davası açacağız" dedi.

 

Akgündüz'den açıklama geldi

 

Maldivlerle ilgili bu haberlerin ardından öğle saatlerinde Akgündüz'den yazılı bir açıklama geldi.

Projenin iptal edildiği yönündeki haberleri doğrulayan Akgündüz, ancak sorun yaşadıkları iddia edilen Türk firması ile bir ilgilerinin olmadığını belirtti. akgündüz, “Maldiv’li şirket yaptığımız ödemeler karşılığında bize devretmesi gereken hisseleri devretmediği için, konu uluslararası platformunda olduğundan hükümetin ilgili bakanlıklarına konuyu ilettik. Sorunun diplomatik kanalla çözülmesini takiben projeye devam edeceğiz” dedi.

 

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