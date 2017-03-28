'Jet Fadıl' tahliye edildi

Yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz 21 Aralık 2015 tarihinden beri tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrımenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile 21 Aralık 2015 günü tutuklanan ve hakkında 2 bin 442 yıl hapis cezası istenen “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fadıl Akgündüz ve tutuklu olan yeğeni Mehmet Salih Obut bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Duruşmada müşteki avukatları yeni bilirkişi raporu alınmasını talep ederken, Akgündüz ve Obut’un avukatları ise delillerin toplanmış olduğunu belirterek müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. Alınan taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı; suç sayısı, dosyadaki tüm delillerin yeterince toplanmamış olması ve somut delil durumunu göz önüne alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

"Tutuklu kaldıkları süre" dikkate alınarak

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti ise, tutuklu sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut’un yüklenen suçun niteliği, tutuklu kaldıkları süre, alınan bilirkişi raporları, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve delillerin karartılma ihtimalinin bulunmamasın gerekçe göstererek sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme sanıklara adli kontrol tedbiri uygulayarak yurt dışına çıkışlarını da yasakladı. Fadıl Akgündüz, İstanbul Bayrampaşa'da inşaa ettiği Caprice Gold isimli devremülk projesi nedeni ile bir dizi soruşturmaya konu olmuştu. Çok sayıda kişi, devre mülk projesinde yer almalarına karşın projenin tamamlanmadığını belirterek, 'dolandırıldıkları iddiası ile savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştu. Akgündüz ve yeğeni, Aralık 2015'te tutuklanmıştı.

Kimdir?

1987 yılında açtığı Jet Sürücü Kursu ile iş hayatına giriş yaptı.

1995’te Proton’un Türkiye temsilciliğini aldı, Jet-Kent projesine başladı.

1998’de Jet-Pa Holding’i kurdu.

Holding, 2000 yılına kadar Avrupa’daki Türklerden para topladı.

Yurtdışındaki 14 bin gurbetçiden kâr ortaklığı vaadiyle 230 milyon euro topladı.

1999’da 'İmza' marka otomobil üreteceklerini duyurdu. Fabrikanın temeli atıldı.

2002’deki genel seçimlerde Siirt’ten bağımsız milletvekili oldu.

2003’te yargılanmaya başladı ve hakkında 495 ile 1235 yıl ağır hapis cezası istendi.

2003’te cezaevine girdi ve 15 ay hapis yattı. Mayıs 2010’da Caprice Gold projesine başladı.

29 Mayıs 2012'de açmayı planladığı tesis yarım kaldı.