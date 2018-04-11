Jet Fadıl 'haksız zenginleşecek' diye mağdurdan kira yardımını geri istedi!

Binlerce mağdur yaratan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’e açılan alacak davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Akgündüz, bilirkişinin ‘616 bin TL’ alacaklı olduğunu tespit ettiği Capricegold mağduruna karşı alacak davası açtı. Jet Fadıl bitirmediği proje için mağdura ödediği kira bedeli ‘82 bin TL’yi geri istedi. Jet Fadıl’ın avukatları başvurusunda mağdurun bu parayı Akgündüz’ün şirketine geri ödemediği takdirde ‘haksız zenginleşeceğini’ iddia etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iki davayı birleştiren mahkeme heyeti kararını 26 Haziran 2018’de verecek. İstanbul Bayrampaşa’da Capricegold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile 21 Aralık 2015’te tutuklanan ve hakkında 2 bin 442 yıl hapis cezası istenen “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edilmişti. Ceza davasından tahliye edilen Jet Fadıl hakkında bir yandan da “alacak davaları” sürüyor.

82 bin 500 TL istiyor

Capricegold’a karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nde açılan alacak davalarının bir tanesinde “Jet Fadıl bunu da yaptı” dedirtecek bir gelişme yaşandı. İşte o süreç:

Capricegold mağduru Hasan Karaboğa’nın açtığı davada mahkeme tarafından bilirkişiden görüş alınmasına karar verildi. Bilirkişi 25 Temmuz 2017 raporunda mağdurun “bir kusuru olmadığını; 616 bin 414 TL alacaklı olduğunu” tespit etti.

Capricegold avukatları İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi’nde bir dava açtıklarve dosyaların birleştirilmesinin talep ettiler. Capricegold mağdura karşı açtığı davada “ödediği kira bedellerinin faiziyle birlikte” geri ödenmesini talep etti. Jet Fadıl’ın istediği rakam ise 82 bin 551 TL oldu.

Akgündüz’ün avukatlarının başvurusunun ardından her iki dosya birleştirildi. Mahkeme mağdura yapılan kira ödemelerinin hesaplanması için ayrıca ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Birleştirmenin ardından ilk duruşma İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nde 26 Haziran’da görülecek.

‘Capricegold’un etekleri tutuştu’

Mağdur avukatı Dr. Acun Papakçı, Fadıl Akgündüz’ün herkesi şaşırtan bu başvurusunu gazetemize şöyle yorumladı: “Capricegold bilirkişi raporu ile davayı kaybedeceğini anlamış ve bu kaçınılmaz sonu geciktirmek için duruşmadan iki gün önce 11 Temmuz 2017 tarihinde bir dava açmış, 13 Temmuz 2017 tarihli duruşmada da bu davadan bahsederek birleştirme talep edip süre kazanmıştır. Mahkeme, Capricegold’un açtığı davanın hakkın kötüye kullanılması olduğunu tespit ederek ret kararı vermelidir. Capricegold davayı kaybetmiştir çünkü kendi ödedikleri kira bedellerini geri istemeleri ile artık sözleşmeye ve yatırılacak paranın iadesine dair tartışmalı bir konu kalmamıştır. Capricegold bu adım ile birkaç ay süre kazanmış, ancak bunu yaparken kendi ayağına kurşun sıkmak zorunda kalmıştır. Tüm savunmalarını açtığı dava ile yerle bir etmiştir. Mahkeme, en azından müvekkilimizin yatırdığı paradan ödemeleri düşüp kalan miktarın geri ödenmesini karar verecektir...”