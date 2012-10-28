Jessica Biel pembe gelinlikle evlendi

Geçen hafta İtalya'da hayatlarını birleştiren Justin Timberlake ve Jessica Biel'in düğünüyle ilgili en çok merak edilen ayrıntı sonunda ortaya çıktı.

Damadın John Ford imzalı bir smokin giydiği düğünde Biel de Giambattista Valli tasarımı bir gelinlik tercih etmiş.

Biel'in gelinliğinin en çarpıcı özelliği ise beyaz ya da fildişi rengi değil uçuk pembe olması.

Biel, straplez gelinliğini Martin Katz tasarımı olan sarı elmas küpelerle tamamlamış.

People dergisi çiftin düğününden en özel anları sayfalarında yayınladı .

Biel ve Timberlake o geceyi "olağanüstü" ve "bir rüya gibi" sözleriyle tanımlıyor. Dergide yer alan habere göre Timberlake, o gece çiçeği burnunda eşi için yazdığı bir şarkıyı da ik kez seslendirdi.

Düğünün görkemi bir yana Biel'in düğün kıyafeti, gösteri dünyasında başlayan ve bir süre sonra tüm dünyaya yayılacak gibi görünen pembe gelinlik modasını da iyice ateşleyecek gibi görünüyor.