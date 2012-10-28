T24 LogoT24 Logo
Magazin

Jessica Biel pembe gelinlikle evlendi

Biel'in gelinliğinin en çarpıcı özelliği ise uçuk pembe olması. Biel'in gelinliği Martin Katz imzalı

28 Ekim 2012 00:28

Geçen hafta İtalya'da hayatlarını birleştiren Justin Timberlake ve Jessica Biel'in düğünüyle ilgili en çok merak edilen ayrıntı sonunda ortaya çıktı.

Damadın John Ford imzalı bir smokin giydiği düğünde Biel de Giambattista Valli tasarımı bir gelinlik tercih etmiş.

\

 

Biel'in gelinliğinin en çarpıcı özelliği ise beyaz ya da fildişi rengi değil uçuk pembe olması.
Biel, straplez gelinliğini Martin Katz tasarımı olan sarı elmas küpelerle tamamlamış.

People dergisi çiftin düğününden en özel anları sayfalarında yayınladı .

Biel ve Timberlake o geceyi "olağanüstü" ve "bir rüya gibi" sözleriyle tanımlıyor. Dergide yer alan habere göre Timberlake, o gece çiçeği burnunda eşi için yazdığı bir şarkıyı da ik kez seslendirdi.

Düğünün görkemi bir yana Biel'in düğün kıyafeti, gösteri dünyasında başlayan ve bir süre sonra tüm dünyaya yayılacak gibi görünen pembe gelinlik modasını da iyice ateşleyecek gibi görünüyor.

ETİKETLER

justin tiberlakejessica bieldüğünpembe gelinlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24