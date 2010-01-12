Jessica Biel Klimanjaro'ya tırmandı

Jessica Biel, global su krizine karşı toplum bilincini artırmak için düzenlenen Klimanjaro tırmanışına katıldı.



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Aktör Emile Hirsch'le birlikte yaklaşık 10 kişilik ekibe dahil olan Jessica Biel, tırmanış sırasında bol bol kuru meyve ve patlamış mısır yiyerek enerji toplamaya çalıştı. 7 saatlik tırmanışın ardından 4 bin metreye ulaşan ekip, gecelemek üzere bu noktada kamp kurdu. Gruptaki müzisyenler, Grammy adayı Kenna önderliğinde şarkı söylerken diğerleri de dans ederek onlara eşlik etti.

Daha önce bu tırmanışa katılacağını, hatta GQ'ya verdiği röportajda ciğerlerini açmak için egzersizlere başladığını söyleyen şarkıcı Justin Timberlake ise son anda film çekimlerini gerekçe göstererek geri adım attı.