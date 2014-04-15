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Jessica Alba Türkiye'ye geliyor

Jessica Alba, haz tutkunlarının vazgeçilmezi Magnum'un 25. yıl marka yüzü oldu

15 Nisan 2014 12:38

Tüm dünyanın yakından takip ettiği, Hollywood yıldızı ve moda ikonu Jessica Alba, haz tutkunlarının vazgeçilmezi Magnum’un 25. yıl marka yüzü oldu. Hürriyet’te yer alan habere göre, Magnum için kamera karşısına geçen Alba, reklam filminin yanı sıra markanın yenilikçi dijital çalışmalarında da yer alacak.

Türkiye’deki reklam kampanyalarıyla haz peşindekileri her yıl, Elizabeth Hurley, Eva Longoria, Josh Holloway ve Orlando Bloom gibi dünyaca ünlü isimlerle buluşturan Magnum, “25.yılını” Hollywood yıldızı Jessica Alba ile kutluyor. Maxim ve People dergisi dahil birçok yayın grubu tarafından defalarca dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ve oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Alba, kampanya kapsamında Türkiye’deki haz tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Magnum’un Türkiye'de yayınlanacak reklam filmi ve dijital projesinde yer alacak olan Alba, çok yakında İstanbul'u ziyaret ederek Magnum'un 25. yıl sürprizlerini paylaşacak. Sin City ve Fantastik Dörtlü gibi filmlerde yakaladığı başarıyla uluslararası üne kavuşan Alba, Magnum'un 25. yıl marka yüzü olarak haz peşindekilere unutulmaz bir 25. yıl kutlaması yaşatacak.

 

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