Jessica Alba: Türkiye çok güzel, kıymetini bilin

ABD'li aktris Jessica Alba, İstanbul'u çok sevdiğini belirterek "Harika zaman geçirmiştim, yemekler de süperdi. kentin kültürel mirası inanılmaz zengin. Binbir çeşit diyebileceğim, farklı farklı insanlar var. Ve bu insanlar ‘bir’ olarak, birlik olarak yaşıyorlar. Harika bir şey bu. Ne kadar kıymetli bir şeye sahip olduğunuzu bilin ve ülkenizin güzelliğine sahip çıkın. Çünkü Türkiye gerçekten özel bir yer" dedi.

Hürriyet'ten Aslı Barış'a konuşan Jessica Alba'nın açıklamaları şöyle:

Sizi ‘en seksi kadın’ seçmeyen bir dergi kalmadı herhalde... Bu ‘Jessica Albaseksapeli’ nasıl yakalanır?

-Güzelliğin, seksapelin tek bir tanımı yoktur. Kişiden kişiye değişir. Çok farklı beden tipleri ‘güzel, seksi’ olarak tanımlanabiliyor günümüzde. Kıvrımlı olan da var, çok zayıf olan da. Ama güzel ve seksi olarak tanımlanan kadınların ortak özelliği özgüvenleri... Kendinize güvenin. Bir kadın bir odaya girince, varlığını herkese hissettirmeli. O zamanideal güzelliğe ulaşırsınız.

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Dolabınızda en çok neler var?

-Los Angeles kızıyım, bohem ve rahat şeyleri giymeyi seviyorum. Ama işkadını da olduğum için daha şehirli bir yanım da var. Bu ikisini birleştiriyorum: İş kıyafetleri ve sokak tarzını birlikte kullanmayı seviyorum. Mesela bol bir pantolonu blazer ceket, tişört ve spor ayakkabıyla birlikte kullanıyorum. Ya da ‘kurumsal’ bir elbisenin altınaspor ayakkabı giyiyorum...

Kilit parça hep spor ayakkabı galiba...

-Mecburiyetten... Spor ayakkabı modası ayaklarımı esaretten kurtardı. Ofisim çok katlı, bir aşağı bir yukarı in çık, ayaklarım mahvoluyordu. İyi oldu bu trend, rahat...

Peki bu ışıldayan cildinizin sırrı ne?

-İşin sırrı temizlik. Üşenmiyorum, her gece makyajımı temizliyorum. Braun’un Face Spa’sı bunun için ideal. Lazer yöntemiyle de vücudumu tüm gereksiz tüylerden arındırdım, herkese de tavsiye ederim. Süper görünüyor. Geceleri nemlendirici ve göz kremi kullanmadan yatmam. Güneş koruyucu nemlendiriciler tercih ediyorum. Kendi markamın ürünlerini kullanıyorum: ‘Honest Beauty’nin Younger Face Deep Hydration Creamiı tavsiye ederim. Gerçi Türkiye’de henüz satılmıyor ama yeni pazarlar arayarak Honest Company’nin uluslararası başarı elde etmesi için atılımlarım var.

Hazır bu konuya gelmişken, organik ürünler satarak bir imparatorluk kurdunuz. Şirketinizin yıllık kârı 1 milyar dolar... Nasıl başardınız?

-“Bir imparatorluk kurayım” diye düşünmedim. Durumdan vazife çıkardım diyebilirim aslında.... Daha yeni anne olmuştum, çocuğum için sağlıklı ürünler arıyordum. Bilinçli bir tüketiciyim ve kremden deterjana, bebek bezine kullandığım ürünlerin hepsinin içeriğine bakarım. Sonuçta sağlığımızdan daha önemli hiçbir şey yok. İncelerken sağlıklı, kaliteli, etkili ve hesaplı ürünlerin piyasada olmadığını gördüm. Bu eksikliği kapatmak için kolları sıvadım hemen. Bebek beziyle başladık, şimdi tampondan kozmetiğe farklı alanlarda ürünlerimiz var. Ve dediğiniz gibi işler iyi gidiyor. Çünkü insanlara güvenebilecekleri, en sağlıklı malzemelerden üretilen ve içeriğini açıkça belittiğimiz ürünler sunuyoruz.

Milyar dolarlık şirket sahibi Hollywood yıldızı bir anne olarak, hayattaki en büyük başarınız ne?

-Öncelikle yazarı unuttunuz o listede. Kitap da yazdım. Evet, kartvizitimde pek çok şey var. Ama ben sadece elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Üstelik kendimi çok zorlamadan. Sadece işe tüm zekâmı ve kalbimi koyarak... Kendinize hedefler koyun ve tüm çabanızı buna yatırın, siz de başarabilirsiniz.

İki çocuk annesisiniz... Onlara verebileceğiniz en iyi tavsiye ne olur?

-Şu anda çok mutlular, rahatlar, kelebek gibiler. Bu ruh hallerini her zaman korumalarını isterim. Ben küçükken çok ciddiydim, hayata erken atılmanın getirisi olarak çabuk olgunlaştım. Şimdilerde daha rahatım. Ve bu insana bir iç huzur veriyor. Çocuklarım için isteyebileceğim en önemli şey bu, huzur...

Daha önce sizi Türkiye’de ağırlamıştık... Son dönemdeki olayları da göz önüne alarak buradaki hayranlarınıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

-İstanbul’u çok seviyorum, harika zaman geçirmiştim, yemekler de süperdi. kentin kültürel mirası inanılmaz zengin. Binbir çeşit diyebileceğim, farklı farklı insanlar var. Ve bu insanlar ‘bir’ olarak, birlik olarak yaşıyorlar. Harika bir şey bu. Ne kadar kıymetli bir şeye sahip olduğunuzu bilin ve ülkenizin güzelliğine sahip çıkın. Çünkü Türkiye gerçekten özel bir yer.