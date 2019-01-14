JESDER Başkanı Kındap: Jeotermalde her denetime açığız; uygulamada hata varsa araştırılmasını isteriz

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, jeotermal elektrik santrallarına (JES) yönelik eleştirilerin çoğunun “bilimsel dayanağı olmayan iddialar” olduğunu savunarak, “Tartışmaları üzüntüyle izliyoruz. Jeotermal en temiz enerji kaynağı” dedi.

Cuhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberine göre İzmir’de sektördeki son tartışmalarla ilgili açıklama yapan Kındap, her türlü denetime açık olduklarını dile getirerek, “Uygulamada hata varsa bunların araştırılmasını isteriz. Jeotermal tesisler, diğer enerji yatırımları içinde en az alan kullanan yerlerdir. Ayrıca jeotermal kaynakların bitmemesi için çıkardığımız suyu, maliyetine rağmen geri basmak zorundayız. Bazı yerlerdeki koku sorununu gidermek için de çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik 2017’ye kıyasla yüzde 30 artışla 6.9 milyar kilovatsaate, toplam üretimdeki payı da yüzde 1.82’den yüzde 2.35 yükseldi. Kurulu güç ise 1100 megavattan (MW) 1347 MW’ye çıktı. Kındap, üretim ve yatırımların devamı için 2020’de bitecek kilovatsaat başına 10.5 dolar sentlik desteğin sürmesini talep etti.

Riskli ve pahalı

Kındap, “Türkiye’de 10 yıl olan süre dünyada 25 yıla, miktar ise 30 dolar sente kadar çıkıyor. Ayrıca jeotermalde arama dönemi riskli ve pahalıdır. Bu nedenle özellikle keşif yapılmamış yerlerdeki arama riskleri de teşvik sistemine dahil edilmeli” dedi.