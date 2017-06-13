Jeremy Mathieu'nun menajeri Fenerbahçe iddialarını doğruladı

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Barcelonalı stoper Jeremy Mathieu'nun menajeri Alain Migliaccio, sarı lacivertli kulüp ile görüştüklerini doğruladı.

33 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri BeINSports'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile görüştük. Ancak hepsi bu. Görüşmeler daha fazla ileri gitmedi. Halen aynı noktadayız" dedi.

Son 3 sezondur Barcelona forması giyen Mathieu, geçen sezon yalnızca 16 maçta forma giydi. Sarı-lacivertlilerin, Danimarkalı stoper Simon Kjaer’in satılması halinde Jeremy Mathieu transferine yöneleceği iddia ediliyor.