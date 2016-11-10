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Spor

Jeremain Lens kadrodan çıkartıldı

Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind, Jeremain Lens'in 13 Kasım'da oynanacak Lüksemburg maçında forma giyemeyeceğini söyledi

10 Kasım 2016 18:52

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Jeremain Lens'in milli takım kampından ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla yeniden milli davet alan Lens, ülkesinin Belçika ile oynadığı hazırlık maçında 67. dakikada mücadeleden çıktı. Arka adalesinden sakatlanan Lens, yerini Memphis Depay'a bıraktı.

Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind, Jeremain Lens'in 13 Kasım Pazar günü oynanacak Lüksemburg maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe sağlık heyeti Lens'in durumunu yakından takip etmeye başladı. Hollandalı yıldızın Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

 

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