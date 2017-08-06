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Spor

Jeremain Lens artık Beşiktaşlı

29 yaşındaki Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasını giyerek yöneticilerle fotoğraf çektirdi

06 Ağustos 2017 05:25

Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynadığı Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans ile beğeni toplayan Jeremain Lens'i bonservisi ile kadrosuna kattı.

Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasını giyerek siyah-beyazlı yöneticilerden Umut GünerŞafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ali Naibi ile fotoğraf çektirdi.

29 yaşındaki hücumcunun, yarın öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Lens, sağlık kontrolünden geçtikten sonra düzenlenen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.

Hollandalı futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 5 gol ve 17 asistle 22 gole direkt katkı sağlamıştı.

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