T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jeotermal sondaj çalışmasına karşı nöbet

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinin Uzundere Mahallesi'nde bir şirket tarafından jeotermal kaynak aramak için başlatılmak istenen sondaj çalışmaları, yöre halkının tepkisini çekti

03 Şubat 2018 15:07

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinin Uzundere Mahallesi\'nde bir şirket tarafından jeotermal kaynak aramak için başlatılmak istenen sondaj çalışmaları, yöre halkının tepkisini çekti. Mahalle sakinleri, çalışmaların zeytin ağaçları bulunan alana yakın olduğu ve yaşam alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle hem dava açtı hem de nöbet tutmaya başladı.
Özel bir şirket tarafından Karabağlar\'ın Uzundere Mahallesi\'nde, Jeotermal Enerji Santrali (JES) kuyusu açmak için proje dosyası hazırlandı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 yıllığına tahsis edilen alan için proje dosyası hazırlayan şirket, İzmir Valiliği\'ne başvuruda bulundu. 2015 yılında arama ruhsatı alan firmanın projesi için, valilik tarafından \'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir\' kararı verildi. Bunun üzerine iki JES kuyusu açmak için iş makineleri ve işçilerle birlikte alana gelen firma görevlilere, mahalle sakinleri tepki gösterdi.
İzmir 1. İdare Mahkemesi\'nde yürütmenin durdurulması ve projenin iptali istemiyle dava açan mahalle sakinleri, proje alanı olarak belirlendiği ileri sürülen bölgede firmanın çalışma yapmaması için nöbete başladı. 70 hektarlık alanda 110 zeytin ağacı ile tarım arazilerinin etkileneceğini belirten vatandaşlar, JES kuyularına karşı yargı yoluna gitti. Zeytinlik alanda hissesi bulunan vatandaşlardan Mehmet Türkeli, açtıkları dava sürerken şirketin çalışma yapmak istediğini, ancak mahalle sakinlerinin buna izin vermediğini belirtti. Sabahın erken saatlerinde çalışma yapılan bölgede nöbete başlayan vatandaşlar, bekleyişlerinin süreceğini söyledi.
YAŞAM ALANLARIMIZ TEHLİKEDE
Mehmet Türkeli, \"Burada yaptıkları çalışma hileli. Aslında yukarı alanda 11 bin 305 ada, 1 parsel var. JES kuyuları açmaları gereken yer orası. Burası 740 parsel. Burası ile ilgili bir ÇED süreci işletilmedi. Hileli bir çalışma yaptıkları için biz bunun karşısında duracağız ve asla yaptırmayacağız. Yaşam alanlarımız tehlikede\" dedi. Pazartesi günü ise hukuksuz işlem yapıldığı iddiasıyla, firma hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Türkeli, \"Kaçak bir çalışma var. Nöbetimizi tutacağız, şirketi buraya koymayacağız. Projenin durdurulmasını ve iptalini istiyoruz\" diye konuştu.
Öte yandan, şirket bünyesinde çalışan işçiler, çalışmaların yapılacağı alana getirilen konteyner içerisinde bekliyor.
İTİRAZ GEREKÇELERİ
Mahalle sakinleri, itiraz gerekçelerini ayrıntılı olarak dava dilekçesinde sıraladı. Dilekçede; projenin, 3575 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği\'ne aykırı olduğu belirtildi. Havuzlarda depolanacak sondaj çamuru ve jeotermal akışkanların kurutma ve buharlaştırma yöntemiyle bertarafı sırasında oluşacak etkilerin, bilimsel olarak göz önünde bulundurulmadığı vurgulanırken, bu durumlarda yapılacak iş ve işlemlerin göz ardı edildiğine değinildi. Dava konusu proje dosyasında yeri belirtilmeyen hafriyat depolama alanlarındaki atıkların, telafisi güç veya imkânsız zararlara neden olacağına dikkat çekildi. Proje alanının, yürürlükteki tüm alt ve üst ölçekli imar planlarına uygun olmadığı da itirazlar arasında yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Umut KARAKOYUNİZMİR DHAKarabağlarUzundere MahallesiMahalleKarabağlar Uzundere Mahallesi Jeotermal Enerji Santrali JESKarayollarıBölge MüdürlüğüValiliğiEtki DeğerlendirmeBununJESMahkemesiZeytinlikMehmet Türkeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24