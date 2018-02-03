Jeotermal sondaj çalışmasına karşı nöbet

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinin Uzundere Mahallesi\'nde bir şirket tarafından jeotermal kaynak aramak için başlatılmak istenen sondaj çalışmaları, yöre halkının tepkisini çekti. Mahalle sakinleri, çalışmaların zeytin ağaçları bulunan alana yakın olduğu ve yaşam alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle hem dava açtı hem de nöbet tutmaya başladı.

Özel bir şirket tarafından Karabağlar\'ın Uzundere Mahallesi\'nde, Jeotermal Enerji Santrali (JES) kuyusu açmak için proje dosyası hazırlandı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 yıllığına tahsis edilen alan için proje dosyası hazırlayan şirket, İzmir Valiliği\'ne başvuruda bulundu. 2015 yılında arama ruhsatı alan firmanın projesi için, valilik tarafından \'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir\' kararı verildi. Bunun üzerine iki JES kuyusu açmak için iş makineleri ve işçilerle birlikte alana gelen firma görevlilere, mahalle sakinleri tepki gösterdi.

İzmir 1. İdare Mahkemesi\'nde yürütmenin durdurulması ve projenin iptali istemiyle dava açan mahalle sakinleri, proje alanı olarak belirlendiği ileri sürülen bölgede firmanın çalışma yapmaması için nöbete başladı. 70 hektarlık alanda 110 zeytin ağacı ile tarım arazilerinin etkileneceğini belirten vatandaşlar, JES kuyularına karşı yargı yoluna gitti. Zeytinlik alanda hissesi bulunan vatandaşlardan Mehmet Türkeli, açtıkları dava sürerken şirketin çalışma yapmak istediğini, ancak mahalle sakinlerinin buna izin vermediğini belirtti. Sabahın erken saatlerinde çalışma yapılan bölgede nöbete başlayan vatandaşlar, bekleyişlerinin süreceğini söyledi.

YAŞAM ALANLARIMIZ TEHLİKEDE

Mehmet Türkeli, \"Burada yaptıkları çalışma hileli. Aslında yukarı alanda 11 bin 305 ada, 1 parsel var. JES kuyuları açmaları gereken yer orası. Burası 740 parsel. Burası ile ilgili bir ÇED süreci işletilmedi. Hileli bir çalışma yaptıkları için biz bunun karşısında duracağız ve asla yaptırmayacağız. Yaşam alanlarımız tehlikede\" dedi. Pazartesi günü ise hukuksuz işlem yapıldığı iddiasıyla, firma hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Türkeli, \"Kaçak bir çalışma var. Nöbetimizi tutacağız, şirketi buraya koymayacağız. Projenin durdurulmasını ve iptalini istiyoruz\" diye konuştu.

Öte yandan, şirket bünyesinde çalışan işçiler, çalışmaların yapılacağı alana getirilen konteyner içerisinde bekliyor.

İTİRAZ GEREKÇELERİ

Mahalle sakinleri, itiraz gerekçelerini ayrıntılı olarak dava dilekçesinde sıraladı. Dilekçede; projenin, 3575 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği\'ne aykırı olduğu belirtildi. Havuzlarda depolanacak sondaj çamuru ve jeotermal akışkanların kurutma ve buharlaştırma yöntemiyle bertarafı sırasında oluşacak etkilerin, bilimsel olarak göz önünde bulundurulmadığı vurgulanırken, bu durumlarda yapılacak iş ve işlemlerin göz ardı edildiğine değinildi. Dava konusu proje dosyasında yeri belirtilmeyen hafriyat depolama alanlarındaki atıkların, telafisi güç veya imkânsız zararlara neden olacağına dikkat çekildi. Proje alanının, yürürlükteki tüm alt ve üst ölçekli imar planlarına uygun olmadığı da itirazlar arasında yer aldı.



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