Jeotermal saha aramaları özel sektöre açılıyor

65 jeotermal saha ve kuyu özel sektöre devredilecek. İhale ilanının bu hafta Resmi Gazete'de yayımlanacağını ve 45 gün sonra da tekliflerin alınacağını kaydeden Güler, 2013 yılından itibaren yapılacak yatırımlar sonucunda jeotermalden 5 milyar dolarlık yıllık gelir elde edileceğini belirtti.



Jeotermal sahalarının özel sektöre devriyle ilgili olarak dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Güler, yılda 2.7 milyar dolarlık yatırım yapıldığında 2013 yılından itibaren her yıl 5 milyar dolarlık gelir elde edileceğini belirtti. İstihdam, turizm ve tarıma da katkı sağlanacağını anlattı. Böylece 16 milyar dolarlık katma değer de yaratılacağını belirten Güler, 250 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Güler, jeotermalden elektrik üretimine Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) çerçevesinde 10 yıl alım garantisi, 5 euro/cent fiyat garantisi verildiğini belirterek güneş enerjisi için ise yeni bir çalışma başlattıklarını, alım fiyatını artırmayı düşündüklerini belirtti. 5 euro/cent'lik fiyatın su ve enerjide kurtardığını ancak güneşte yeterli olmadığını ifade eden Güler, yenilenebilir enerjinin türüne göre farklı fiyat uygulamak istediklerini belirtti.



Kredi için bankalarla toplantı



Güler, bugün Türkiye'deki tüm bankaların genel müdürleri ile bir toplantı yaparak enerji sektörüne kredi sağlanması konusunun görüşüleceğini söyledi.



Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Mehmet Üzer, tekliflerin kapalı usulle alınacak olan ihalede açık artırma yapılacağını belirterek 30 yıllığına işletme hakkı bulunduğunu ancak 10'ar yıllık uzatma sürelerinin de bulunduğunu ifade etti. Üzer, ilk etaptan 20 gün sonra ikinci etap için ilana çıkılacağını ve ihalelerin 90 günlük süre içinde sonuçlanacağını anlattı.



Türkiye'nin jeotermal potansiyelinin tamamını kullanması halinde yılda 3 milyon konutun ihtiyacına eşdeğer 8 milyar kWh elektrik üretilebileceğini, 500 bin konutun ihtiyacı eşdeğeri ısıtma ile yılda 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilerek 400 milyon dolar döviz tasarrufu sağlanabileceğini anlattı. 30 bin dönüm sera ısıtması ile 30 bin kişiye istihdam sağlanabileceğini ve 600 milyon dolar gelir sağlanabileceğini kaydeden Üzer, 400 adet termal tesis ile de 1 milyon yatak kapasitesi, 250 bin kişiye istihdam ve 5 milyar dolar net gelir sağlanabileceğini vurguladı. Üzer, toplamda yılda 6.8 milyar dolar net gelir sağlanabileceğini ifade etti.



İlk ihale Aydın ve Manisa’daki sahalar



Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Mehmet Üzer'in verdiği bilgilere göre ilk etapta Aydın ve Manisa illerindeki 6 saha ile 5 kuyu için ihaleye çıkılacak. Yılda 800 milyon kWh elektrik üretilerek 330 bin konutun ihtiyacı karşılanacak ve 80 milyon dolar net gelir elde edilecek. İkinci etapta ısıtmaya uygun Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Van'da bulunan 10 saha ile İzmir, Denizli, Afyon, Nevşehir, Manisa'da yer alan 13 kuyu için ilana çıkılacak. Bunlarla 30 bin konut ve 2 bin dönüm sera ısıtılacak. Ayrıca 2 bin kişilik istihdam ve ekonomiye 40 milyon dolar katkı sağlanacak. Üçüncü etapta Ankara, Çanakkale, İzmir, Kırşehir, Kayseri, Karabük, Konya, Mersin, Siirt ve Bursa'da 17 saha ve İzmir, Bolu, Afyon, Erzurum, Samsun, Sivas, Yozgat'ta 14 kuyu ihale edilecek. Termal turizme uygun bu bölgelerde ise 100 bin yatak kapasiteli 100 adet termal turizm tesisi kurulabilecek. 25 bin kişiye istihdam ve ekonomiye yılda 500 milyon dolar katkı sağlanacak.



İran'la enerji anlaşması 1 ay içinde sonuçlanacak



Bakan Hilmi Güler, İran'la imzalanacak enerji anlaşması için görüşmelerin bir ay içinde sonuçlanacağını belirterek Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile birlikte 15 gün sonra İran'a gideceklerini kaydetti. Ekipler oluşturulduğunu ve çalışmaların bir ay içinde sonuçlanacağını belirten Güler, İran'la görüşülecek teknik konuların üç bölüm halinde İran'a gönderildiğini ve yanıtın ise 21 Ağustos'ta alınacağını söyledi. Güler, anlaşmaya ABD müdahalesi olduğuna yönelik iddialar konusunda ise "Biz bağımsız, ne yaptığını bilen bir ülkeyiz. Üstelik doğalgazın bizim için önemi büyük. Kendi çıkarlarımızı gözetiyoruz" dedi. Güler, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattında sabotaja dair bir bulgu tespit edilmediğini ve birkaç gün içinde hattın çalışmaya başlayacağını belirtti.





