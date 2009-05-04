Jennifer'in sevgilisi eşcinselmiş!

Jennifer Aniston fotoğrafları - FOTOGALERİ

Şakaları şüphe çekiyor

Aniston onu çok uyardı

Geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran ünlü çiftin ilişkilerinin de bu söylentiler nedeniyle bittiği iddia ediliyor'Tanıdığım her kadın benimle birlikte olmak istiyor ama bu mümkün değil çünkü ben eşcinselim' diyen ünlü rockçı John Mayer, bu sözleri bir konserinde şov amaçlı söyleyip hayranlarını güldürmüştü. Bu sözleri birçok kişi ciddiye almamış ve Mayer'ın sadece espri yaptığını zannetmişti. Oysa ünlü rockçı'ya yakın kaynaklar, Mayer'ın son aylardaki tavırları nedeniyle bu sözlerin gerçek olabileceğini söylüyor.Konuyla ilgili In Touch dergisine konuşan Mayer'ın yakınları, 'John sürekli homoseksüellik üzerine şakalar yapmaya başladı. Ayrıca erkeklerle olan samimi davranışları da dikkat çekiyor' diyor. Bugüne dek Cameron Diaz, Jessica Simpson ve Jennifer Aniston gibi Hollywood'un en güzel kadınlarıyla ilişki yaşayan Mayer'ın eşcinsel olabileceği söyleniyor.Bir yılı aşkın süre Jennifer Aniston'la bir ilişki yaşadıktan sonra beklenmedik bir şekilde geçtiğimiz günlerde ünlü aktrisle yollarını ayıran Mayer, ayrılık sonrasında çevresindeki erkeklerle fazla samimi olmasıyla da dikkat çekti. Aniston'a yakın kaynaklar da, güzel aktrisin ilişki içerisinde John Mayer'ın bazı davranışlarından rahatsız olduğunu ve kimi zaman onu uyardığını belirtiyor.