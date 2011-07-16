-JENNİFER LOPEZ VE MARC ANTHONY BOŞANIYOR LOS ANGELES (A.A) - 16.07.2011 - Jennifer Lopez ile Marc Anthony, 7 yıllık evliliklerine son noktayı koyma kararı aldıklarını açıkladı. Ünlü çift boşanacaklarını People dergisine açıklarken, anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını belirttiler. Çiftin yazılı açıklamasında, ''Evliliğimizi bitirmeye karar verdik. Bu alması çok zor bir karardı. Dostane bir şekilde anlaşmaya vardık'' ifadesi kullanıldı. Bunun, ilgili bütün taraflar için zor bir dönem olduğunu belirten çift, özel yaşamlarına saygı duyulmasını rica etti. 41 yaşındaki Jennifer Lopez ile 42 yaşındaki Marc Anthony, Haziran 2004'te Beverly Hill'te evlenmişti. Çiftin Max ve Emme adında 3 yaşında ikizleri bulunuyor.