Ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın ‘en seksi’ isimleri ödüllendirdiği ‘What Is Sexy’ ödüllerinin 2016 kazananlar listesi açıklandı. 46 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, ‘sonsuza kadar seksi’ seçildi.

Moda, müzik ve sinema dünyasındaki en çekici isimleri listesine alan Victoria’s Secret, 2016 yılı ödüllerinde bir farklılık yaparak sosyal ağlarda fenomen olan ve özellikle sahip oldukları Youtube kanallarıyla dikkat çeken isimleri de bu listeye ekledi.



Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in ‘Sonsuza Kadar Seksi’ seçildiği listede, ‘En Çekici Aktris’ Kerry Washington, ‘En Korkusuz Seksi’ ödülüne Kylie Jenner layık görüldü.

