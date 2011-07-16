Jennifer Lopez, Marc Anthony'den boşanıyor



T24- Jennifer Lopez ile Marc Anthony, 7 yıllık evliliklerine son noktayı koyma kararı aldıklarını açıkladı.









Lopez ve Anthony çifti boşanacaklarını People dergisine açıklarken, anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını belirttiler.

Çiftin yazılı açıklamasında, ’Evliliğimizi bitirmeye karar verdik. Bu alması çok zor bir karardı. Dostane bir şekilde anlaşmaya vardık’ ifadesi kullanıldı. Bunun, ilgili bütün taraflar için zor bir dönem olduğunu belirten çift, özel yaşamlarına saygı duyulmasını rica etti.

41 yaşındaki Lopez ile 42 yaşındaki Anthony'nin 1990'larda başlayan ilişkisi 2004'te evliliğe dönüşmüştü.

Boşanma kararı sürpriz olarak karşılandı. Çünkü mayıs ayında çiftin beraber bir film çevirecekleri ve 21 Latin Amerika ülkesini kapsayan bir yetenek yarışmasında jüri üyesi olacakları açıklanmıştı.

Lopez şimdiye kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini 28 yaşındayken Ojani Noa adında Küba asıllı bir garsonla yapan Lopez, ikinci evliliğini de dansçı Chris Judd ile yapmıştı. Marc Anthony ise daha önce Kainat Güzeli unvanlı Dayanara Torres ile evlenmişti.

Çiftin Max ve Emme adında ikizleri bulunuyor. İkizler 3 yaşında.