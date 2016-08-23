Jennifer Lopez köpeklerini limuzinle SPA’ya gönderdi

ABD'li oyuncu; şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı, geçtiğimiz günlerde Bear ve Rocky isimli boxer cinsi iki köpeğini New York'ta bulunan Dog Store isimli hayvan SPA merkezine gönderdi.

Lopez'in arkadaşlarının Labrador cinsi üç köpeği de Bear ile Rocky'ye eşlik etti. SPA merkezinde köpeklere, masaj, pedikür ve sıcak yağ terapisinin yanı sıra, yıkama ve fön gibi işlemlerin uygulandığı öğrenildi.

J-Lo, SPA için 700 dolar yani yaklaşık 2 bin 100 lira ödedi. Köpeklerinin bakımı için 2 bin 100 lira ödeyen 47 yaşındaki sanatçı, Bear ile Rocky'yi limuziniyle SPA merkezinden aldırdı.