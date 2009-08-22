Jennifer Lopez İstanbul'a gelecek

Ünlü şarkıcı Jennıfer Lopez eşi Marc Anthony ve ünlü yarışcılar “Hayat Engel Tanımaz” organizasyonu için 24 Ekim’de İstanbul’da olacak…



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, evlendikten sonra bir de çocuk sahibi olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, ünlü rock şarkıcısı eşi Mark Anthony ile birlikte Türkiye’ye geliyor.Jennifer Lopez Organizatör Begüm Ataklı ile yarışçı ortağı Fernando Alanso’nun Global UNICEF adına düzenlediği “Hayat Engel Tanımaz” organizasyonu engelli çocuklar için gerçekleştirilecek. Macaristan’da yapılan Formula 1 yarışında gözüne çarpan cisim yüzünden yaralanan F1 pilotu Felipe Massa ve Niko Rosberg de İstanbul’a gelecek önemli isimler arasında yer alıyor.