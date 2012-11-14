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Jennifer Lopez 3 konserle İstanbul'da

Lopez'in 3. konseri 14 Kasım’da Ataköy Atletizm Arena’da gerçekleştirilecek

14 Kasım 2012 16:08

Jennifer Lopez, Garanti Bonus ana sponsorluğuyla, dünyada ilk kez 3. konserle bu kez Avrupa yakasında.

Jennifer Lopez konserinin ana sponsoru Garanti Bonus, ikinci konserin biletlerinin de hızla tükenmesi üzerine sürpriz bir hamle yaptı. 16 ve 17 Kasım konserlerine bilet bulamayan Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Bonus, popstarla, 71 konserlik son turnesi kapsamında ilk defa, aynı şehirde 3. bir konser için el sıkıştı.

Lopez'in 3. konseri 14 Kasım’da Ataköy Atletizm Arena’da gerçekleştirilecek.

Garanti Bonus ve Purple Concerts organizasyonuyla düzenlenecek 3. konserin biletleri; Biletix üzerinden satışta.

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