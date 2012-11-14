Jennifer Lopez 3 konserle İstanbul'da

Jennifer Lopez, Garanti Bonus ana sponsorluğuyla, dünyada ilk kez 3. konserle bu kez Avrupa yakasında.

Jennifer Lopez konserinin ana sponsoru Garanti Bonus, ikinci konserin biletlerinin de hızla tükenmesi üzerine sürpriz bir hamle yaptı. 16 ve 17 Kasım konserlerine bilet bulamayan Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Bonus, popstarla, 71 konserlik son turnesi kapsamında ilk defa, aynı şehirde 3. bir konser için el sıkıştı.

Lopez'in 3. konseri 14 Kasım’da Ataköy Atletizm Arena’da gerçekleştirilecek.

Garanti Bonus ve Purple Concerts organizasyonuyla düzenlenecek 3. konserin biletleri; Biletix üzerinden satışta.