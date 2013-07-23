Jennifer Lawrence Oscar'ını evinde görmek istemiyor

22 yaşında Akademi Ödülü kazanan Jennifer Lawrence, Oscar heykelciğini ‘garip bir enerjisi’ olduğu için annesine verdiğini açıkladı.



ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence, San Diego’da gerçekleşen çizgi roman fuarı Comic Con’a yeni filmi 'Hunger Games' ve 'X-Men: Days of Future Past' tanıtımları için katıldı.

Lawrence, hayranlarıyla buluştuğu panelde Şubat ayında kazandığı en iyi kadın oyuncu Oscar’ına ne yaptığını anlattı. Daily Mail’in haberine göre, Oscar heykelciğini ilk olarak Los Angelas’taki evine götüren Lawrence, ödülünü banyosuna yakın bir yere koyduğunu belirtti.

Lawrence, “Evime gelen insanların bunu hatırlamasını istemedim. Garip bir enerji yayıyor. Annem ödülün yerini görünce 'burda duramaz' dedi. Şimdi ailemin Kentucky’deki evinde duruyor” dedi.

22 yaşındaki Jennifer Lawrence, 'Silver Linings Playbook' adlı filmde gösterdiği performansla ‘en iyi kadın oyuncu’ Oscar’ını kazanmıştı.