Jennifer Lawrence, iddiaları reddetti: Onunla ilişkiye girmedim

Oyuncu Jennifer Lawrence kendisiyle ilişkiye girdiğini hatta bu yüzden Oscar bile kazandığını iddia eden yapımcı Harvey Weinstein'ı yalanladı.

Hollywood'da birçok kadın yıldızı taciz ettiği ileri sürülen ve bu nedenle yargılanan yapımcı Harvey Weinstein, bu defa Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence hakkındaki iddialarıyla gündemde.

Davayı açan kadın, Weinstein’a yönelik, eğer kendisiyle ilişkiye girmezse oyunculuk kariyerinin tehlikeye gireceği yönünde tehdit ettiğini iddia etti. Kadın ayrıca Weinstein’ın, kendisine, “Jennifer Lawrence ile yattım. Şimdi nerede olduğuna bir bak, Oscar kazandı” dediğini öne sürdü.

Mahkemede dile getirilen bu ifadenin basına yansıması üzerine Lawrence cuma günü bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, Weinstein ile ilişkiye girdiğini reddederek, "Kendisiyle yapımcı, oyuncu ilişkisi dışında hiçbir ilişkim olmadı. Kadınların ilgisini çekmek için böyle konuşuyor" dedi.

Lawrence ayrıca, Weinstein'ın tacizine uğrayan kadınlar için de üzgün olduğunu söyledi.