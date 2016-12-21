Jennifer Lawrence: Gerçek aşk için oyunculuğu bırakırım

ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence, son filmi Passengers’ın tanıtımı için katıldığı bir televizyon programında "Gerçek aşk için oyunculuğu bırakırım" dedi.

Sunucunun "Kariyerin ve ilişkinin arasında kalsaydın seçimin ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Lawrence, "Bu gerçekten zor ve duygularınızla karar vermeniz gereken bir durum. Eğer bir gün bitmeyeceğine inandığım bir aşk yaşarsam, o zaman kariyerimi ve birçok şeyi geride bırakmayı göze alabilirim" diye konuştu.

Oscar ödüllü aktris dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri.