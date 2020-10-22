Jennifer Lawrence: Eskiden biraz Cumhuriyetçiydim, Trump her şeyi değiştirdi

Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, eskiden 'biraz Cumhuriyetçi' olduğunu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu tamamen değiştirdiğini söyledi. Lawrence, 3 Kasım genel seçimi öncesi Demokratların adayı Joe Biden'ı destekleyeceğini söyledi.

Absolutely Not isimli bir podcast yayınına konuk olan Lawrence, seçim öncesi oy vereceği adayı açıkladı. Lawrence, Cumhuriyetçi Parti'ye destek veren bir ailede büyüdüğünü söyledi. Lawrence, "İlk oyumu 2008'de, John McCain'e oy verdim. Biraz Cumhuriyetçiydim" dedi.

Lawrence sözlerine şöyle devam etti: "Benim için Donald Trump seçilince her şey değişti. Çünkü bu, pek çok yasayı ihlal etmiş, beyaz üstünlükçülüğü kınamayı reddetmiş bir başkan. Beyaz üstünlükçüleri destekleyen bir başkanı destelemek istemiyorum"